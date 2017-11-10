До 2021 года АБР вложит $2,9 млрд в проекты в Узбекистане

Источник: Kommersant.uz

На встречах были обсуждены операции АБР и будущие направления партнерства с Узбекистаном.

«Меня очень радует решимость правительства в отношении либерализации экономики и развития инфраструктуры», — сказал Венцан Жанг.

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Также он отметил, что недавно АБР утвердил бизнес-план по операциям в Узбекистане на 2018—2020 годы, который полностью поддерживает стратегию правительства и отражает обновленные приоритеты развития Узбекистана. АБР готов предоставить содействие в области кредитования, развития потенциала и помощь по расширению знаний для усиления развития инфраструктуры в секторах энергетики, транспорта и городского развития, улучшения качества государственных услуг, расширения доступа к финансированию для малых и средних предприятий и агробизнеса. Бизнес-план включает портфель инвестиционных проектов на 2018—2020 годы в размере $2,9 млрд. Помимо оказания содействия государственному сектору, АБР рассмотрит возможности прямых инвестиций в частный сектор и государственно-частное партнерство.

В ходе визита в присутствии господина Жанга было подписано заемное соглашение по проекту электрификации железной дороги Пап — Наманган — Андижан на сумму $80 млн. В рамках проекта будут электрифицированы 145,1 км железнодорожных путей, связывающих основные города Ферганской долины со столицей.

Также вице-президент АБР посетил проекты, реализуемые при поддержке банка, и встретился с представителями местной администрации и бенефициарами проектов в Ургенче, включая малые предприятия, финансируемые АБР совместно с правительством Узбекистана через коммерческие банки в рамках проектов развития малого бизнеса. Он также посетил объекты водоснабжения и санитарии, улучшенные при финансовой поддержке АБР.