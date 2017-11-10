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15:01 (мск), источник: Фонтанка

Путин пригласил Абэ на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Петербургский международный экономический форум в 2018 году.

Сделал он это на встрече политиков во время саммита АТЭС во Вьетнаме 10 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Двусторонние переговоры касались проблем вокруг Корейского полуострова, экономического сотрудничества стран и перспектив заключения мирного договора РФ и Японии.

«Что касается нашего перекрестного года, запланированного на следующий год, то к нему подготовительная работа идет энергично. В следующем году планируется проведение Кубка мира по футболу в России, в нем будет участвовать японская команда. Я хотел бы, чтобы следующий год стал хорошим поводом для углубления взаимопонимания между народами двух стран. По поводу международных вопросов, я готов провести обмен мнениями о нашем взаимодействии по денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Абэ.

«И мы ждем тебя в качестве гостя на Петербургском экономическом форуме и на открытии перекрестных годов России и Японии в Большом театре», — ответил премьер-министру Японии Владимир Путин.

Мирный договор между странами не подписан ещё с времен Второй мировой войны. Основное препятствие — территориальный спор по поводу 4 российских южнокурильских островов, которые в Японии называют «Северными территориями».

Петербургский международный экономический форум в 2018 году пройдет 24—26 мая. на него также собирается резидент Франции Эммануэль Макрон.

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