Путин пригласил Абэ на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил
Президент России Владимир Путин пригласил
Сделал он это на встрече политиков во время саммита АТЭС во Вьетнаме 10 ноября, сообщает
Двусторонние переговоры касались проблем вокруг Корейского полуострова, экономического сотрудничества стран и перспектив заключения мирного договора РФ и Японии.
«Что касается нашего перекрестного года, запланированного на следующий год, то к нему подготовительная работа идет энергично. В следующем году планируется проведение Кубка мира по футболу в России, в нем будет участвовать японская команда. Я хотел бы, чтобы следующий год стал хорошим поводом для углубления взаимопонимания между народами двух стран. По поводу международных вопросов, я готов провести обмен мнениями о нашем взаимодействии по денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Абэ.
«И мы ждем тебя в качестве гостя на Петербургском экономическом форуме и на открытии перекрестных годов России и Японии в Большом театре», — ответил
Мирный договор между странами не подписан ещё с времен Второй мировой войны. Основное препятствие — территориальный спор по поводу 4 российских южнокурильских островов, которые в Японии называют «Северными территориями».
Петербургский международный экономический форум в 2018 году пройдет