Путин пригласил Абэ на ПМЭФ

Сделал он это на встрече политиков во время саммита АТЭС во Вьетнаме 10 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Двусторонние переговоры касались проблем вокруг Корейского полуострова, экономического сотрудничества стран и перспектив заключения мирного договора РФ и Японии.

«Что касается нашего перекрестного года, запланированного на следующий год, то к нему подготовительная работа идет энергично. В следующем году планируется проведение Кубка мира по футболу в России, в нем будет участвовать японская команда. Я хотел бы, чтобы следующий год стал хорошим поводом для углубления взаимопонимания между народами двух стран. По поводу международных вопросов, я готов провести обмен мнениями о нашем взаимодействии по денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Абэ.

«И мы ждем тебя в качестве гостя на Петербургском экономическом форуме и на открытии перекрестных годов России и Японии в Большом театре», — ответил премьер-министру Японии Владимир Путин.

Мирный договор между странами не подписан ещё с времен Второй мировой войны. Основное препятствие — территориальный спор по поводу 4 российских южнокурильских островов, которые в Японии называют «Северными территориями».