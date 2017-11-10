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14:29 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Состояние технической базы в системе здравоохранения региона тревожное

Губернатор ранее уже выказывал обеспокоенность состоянием дел в области здравоохранения региона.

Источник: Клопс.ru

Глава Калининградской области Антон Алиханов вместе с главой минздрава региона разрабатывают перечень первостепенных задач по обновлению технической базы в региональной системе здравоохранения. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции «Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи».

«Приоритетный национальный проект “Здоровье”, который когда-то реализовывался, позволил достаточно неплохо нам обновить базу. Но мы сейчас вместе с министром обсуждаем состояние этой технической базы — оно уже достаточно тревожное. Мы разрабатываем некие новые механизмы и определяем самые сложные точки, где нам требуется обновление, в том числе и технологическое», — рассказал Алиханов.

Антон Алиханов ранее уже выказывал обеспокоенность состоянием дел в области здравоохранения Калининградской области.

Так, глава региона заявлял, что в калининградской медицине и фармкомпаниях творится беспредел. Указывал губернатор и на дефицит медицинских кадров в области. А также грозил серьёзными кадровыми перестановками в руководстве медучреждений.

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