Алиханов: Состояние технической базы в системе здравоохранения региона тревожное

Источник: Клопс.ru

Глава Калининградской области Антон Алиханов вместе с главой минздрава региона разрабатывают перечень первостепенных задач по обновлению технической базы в региональной системе здравоохранения. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции «Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи».

«Приоритетный национальный проект “Здоровье”, который когда-то реализовывался, позволил достаточно неплохо нам обновить базу. Но мы сейчас вместе с министром обсуждаем состояние этой технической базы — оно уже достаточно тревожное. Мы разрабатываем некие новые механизмы и определяем самые сложные точки, где нам требуется обновление, в том числе и технологическое», — рассказал Алиханов.

Антон Алиханов ранее уже выказывал обеспокоенность состоянием дел в области здравоохранения Калининградской области.