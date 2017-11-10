Алиханов: Состояние технической базы в системе здравоохранения региона тревожное
Губернатор ранее уже выказывал обеспокоенность состоянием дел в области здравоохранения региона.
Губернатор ранее уже выказывал обеспокоенность состоянием дел в области здравоохранения региона.
Глава Калининградской области Антон Алиханов вместе с главой минздрава региона разрабатывают перечень первостепенных задач по обновлению технической базы в региональной системе здравоохранения. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции «Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи».
«Приоритетный национальный проект “Здоровье”, который
Так, глава региона заявлял, что в калининградской медицине и фармкомпаниях творится беспредел. Указывал губернатор и на дефицит медицинских кадров в области. А также грозил серьёзными кадровыми перестановками в руководстве медучреждений.