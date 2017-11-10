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15:32 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре хотят ускорить сроки проведения конкурса на пост мэра

Для этого было предложено продлить срок полномочий городской думы.

Источник: Pro Город Самара

В Самарской губдуме предложили продлить срок полномочий парламента Самары, чтобы провести выборы мэра, пишет 63.ru.

По словам руководителя правового управления губдумы Андрея Саусина, срок полномочий парламента истекает уже в марте, но замена нынешних депутатов может оттянуть выборы главы города до конца марта 2018 года.

— Для нас следующий год очень важен из-за ЧМ-2018. Нужно, чтобы глава города смог раньше начать выполнять свои обязанности. При этом отмечу, что все депутаты, каждого уровня — от сельских до государственных — сохраняют свои полномочия до 5 лет. Исключением стали только самарские депутаты, — уточнил председатель комитета губдумы по местному самоуправлению Владимир Субботин.

У данного предложения нашлись сразу же противники. Так, представитель фракции КПРФ Михаил Матвеев увидел в продлении срока полномочий гордумы коррупционную составляющую. По его словам, расходы на содержание городской думы в 2016 году выросли до 100 млн рублей, а вот затраты на благоустройство Самары наоборот уменьшились — с 58,4 до 28,4 млн рублей.

— Да нас люди на вилы посадят, если мы с вами тут будем сроки увеличивать. А приведете их сюда, они согласятся с изменениями, которые произошли в городе? Все отремонтированные дороги и новый аэропорт — это далеко не заслуги городской думы. А то, что депутат, придя в городскую думу, будет долго разбираться с нынешними делами — бред. Они же не глупые, они тоже живут в этом городе и во всем разбираются, — возразил Михаил Матвеев.

Несмотря на это, поправки в законопроект все же одобрили. Его рассмотрят на ближайшем заседании губдумы.

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