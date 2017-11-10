Путин обсудил жалобы дольщиков с активистами из Челябинска
ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с
ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с
«Из самолета он позвонил одному из представителей движения “стоп ГОК” и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, о части аспектов этих проблем люди не знали. «Речь идёт о дефиците общения», — заметил
Он рассказал, что после этих бесед президент пообщался с губернатором Борисом Дубровским и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы, тот со своей стороны принял решение встретиться с гражданами ещё раз.
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