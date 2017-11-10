Путин обсудил жалобы дольщиков с активистами из Челябинска

«Из самолета он позвонил одному из представителей движения “стоп ГОК” и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, о части аспектов этих проблем люди не знали. «Речь идёт о дефиците общения», — заметил пресс-секретарь главы государства.

Он рассказал, что после этих бесед президент пообщался с губернатором Борисом Дубровским и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы, тот со своей стороны принял решение встретиться с гражданами ещё раз.