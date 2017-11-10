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15:47 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов рассказал, как будет сокращать рабочие места в правительстве

Одна из ключевых целей реформы контрольно-надзорной деятельности, реализуемой правительством Калининградской области, — сокращение чиновничьего аппарата. Об этом в пятницу в ходе оперативного совещания заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Источник: Новый Калининград

«Глобально задач, функций у этой реформы несколько. Первое — повышение качества контроля, второе — снижение коррупционной составляющей. Третье — снижение административного давления на бизнес. Четвертое — сокращение чиновников, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью. Еще раз повторю — это существенное сокращение рабочих мест в правительстве», — отметил Антон Алиханов.

Напомним, что в начале ноября министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая сообщила о намерении до конца года запустить пилотный проект по внедрению дистанционных методов контроля в строительстве и сфере ЖКХ.

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