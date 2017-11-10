Алиханов рассказал, как будет сокращать рабочие места в правительстве
Одна из ключевых целей реформы
Одна из ключевых целей реформы
«Глобально задач, функций у этой реформы несколько. Первое — повышение качества контроля, второе — снижение коррупционной составляющей. Третье — снижение административного давления на бизнес. Четвертое — сокращение чиновников, которые занимаются
Напомним, что в начале ноября министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая сообщила о намерении до конца года запустить пилотный проект по внедрению дистанционных методов контроля в строительстве и сфере ЖКХ.