Алиханов рассказал, как будет сокращать рабочие места в правительстве

«Глобально задач, функций у этой реформы несколько. Первое — повышение качества контроля, второе — снижение коррупционной составляющей. Третье — снижение административного давления на бизнес. Четвертое — сокращение чиновников, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью. Еще раз повторю — это существенное сокращение рабочих мест в правительстве», — отметил Антон Алиханов.