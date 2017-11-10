Проект нового Кодекса о телерадиовещании почти готов

Рабочая группа парламента подготовила девять из десяти глав нового кодекса. На голосование его намерены вынести следующей весной.



«В новом кодексе будут определения плюрализма, дезинформации и пропаганды. Это даст властям необходимые рычаги для противодействия этим явлениям», — сказал председатель парламента Андриан Канду.



Участники рабочей группы предложили принять новый кодекс до конца этого года. Но председатель парламента подчеркнул, что проект нужно детально обсудить.



«Мы не можем принять его в первом чтении без отзыва Венецианской комиссии и заинтересованных сторон. Мы воспользуемся январскими праздниками и попросим комиссию поторопиться», — сказал председатель парламента Андриан Канду.



Также в работе — проекты стратегий информационной безопасности и развития масс-медиа. Поправки намерены внести в законы о прессе, о рекламе и о доступе к информации.