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15:51 (мск), источник: Publika.md

Проект нового Кодекса о телерадиовещании почти готов

Новые механизмы противодействия пропаганде и обеспечение плюрализма мнений. Такие поправки намерены внести в Кодекс о телерадиовещании.

Источник: Publika.md

Рабочая группа парламента подготовила девять из десяти глав нового кодекса. На голосование его намерены вынести следующей весной.

«В новом кодексе будут определения плюрализма, дезинформации и пропаганды. Это даст властям необходимые рычаги для противодействия этим явлениям», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Участники рабочей группы предложили принять новый кодекс до конца этого года. Но председатель парламента подчеркнул, что проект нужно детально обсудить.

«Мы не можем принять его в первом чтении без отзыва Венецианской комиссии и заинтересованных сторон. Мы воспользуемся январскими праздниками и попросим комиссию поторопиться», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Также в работе — проекты стратегий информационной безопасности и развития масс-медиа. Поправки намерены внести в законы о прессе, о рекламе и о доступе к информации.

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