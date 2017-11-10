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16:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Пермь приедет министр образования России

Посмотреть на кадетов.

Столицу Прикамья посетит министр образования РФ Ольга Васильева. Чиновника ждут 13 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе краевого минобраза.

«Ольга Васильева — председатель совета по кадетскому образованию. В Прикамье планируется выездное заседание совета, которое и проведет министр», — рассказал собеседник агентства. Ожидается, что Васильева посетит Пермский кадетский корпус в Усть-Качке.

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