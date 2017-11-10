В Пермь приедет министр образования России
Посмотреть на кадетов.
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Посмотреть на кадетов.
Столицу Прикамья посетит министр образования РФ Ольга Васильева. Чиновника ждут 13 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в
«Ольга Васильева — председатель совета по кадетскому образованию. В Прикамье планируется выездное заседание совета, которое и проведет министр», — рассказал собеседник агентства. Ожидается, что Васильева посетит Пермский кадетский корпус в