Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 13 ноября обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 13 ноября обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает
«Тринадцатого ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на повестке дня также обсуждение широкого круга двусторонних вопросов — в частности, перспектив укрепления