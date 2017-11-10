Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

«Тринадцатого ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — говорится в сообщении.