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16:30 (мск), источник: РИА Новости

У московских школ начнут дежурить патрульные

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Маршруты патрулирования сотрудников постовой службы в Москве решили максимально приблизить к учебным учреждениям для незамедлительного реагирования на информацию о чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Источник: РИА Новости

«По результатам координационного совещания по обеспечению правопорядка было принято решение в 2017—2018 учебном году изменить маршруты патрулирования территорий сотрудниками патрульно-постовой службы таким образом, чтобы максимально приблизить их к территориям образовательных организаций города Москвы с целью обеспечения незамедлительного реагирования при получении сообщений о чрезвычайных ситуациях, возникших на территории образовательных организаций», — говорится в сообщении департамента.

Как отметили в ведомстве, персонал и учащиеся образовательных организаций будут проинформированы о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, посторонних лиц, будут проведены тренировки по эвакуации обучающихся в случае возникновения нештатных ситуаций.

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