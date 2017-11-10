У московских школ начнут дежурить патрульные

«По результатам координационного совещания по обеспечению правопорядка было принято решение в 2017—2018 учебном году изменить маршруты патрулирования территорий сотрудниками патрульно-постовой службы таким образом, чтобы максимально приблизить их к территориям образовательных организаций города Москвы с целью обеспечения незамедлительного реагирования при получении сообщений о чрезвычайных ситуациях, возникших на территории образовательных организаций», — говорится в сообщении департамента.