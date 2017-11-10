Глава Минздрава Челябинской области обсудил с Вероникой Скворцовой проблемы здравоохранения в регионе

Вероника Скворцова осмотрела новый областной перинатальный центр в Челябинске, открытый год назад при содействии Минздрава России.

«Насколько я понял, Вероника Игоревна осталась довольна результатом, — рассказал Сергей Кремлев. — По дороге в перинатальный центр мы успели обсудить некоторые вопросы. Поразила серьезная осведомленность министра о проблемах здравоохранения Челябинской области. Она задавала точечные, порой даже болезненные вопросы».

По словам Сергея Кремлева, поднимался вопрос об онкологической заболеваемости в регионе, строительстве протонного центра, уменьшении младенческой смертности, лекарственном обеспечении льготной категории граждан.

Также обсуждалась заработная плата медиков. Вероника Скворцова подчеркнула, что Челябинская область — это один из регионов, который выполняет показатели по зарплате. В октябре уровень заработной платы медиков соответствовал действующему указу президента.

«Медики получают зарплату в соответствии с действующим контрактом, она не может быть у всех одинаковой. Кто-то получает намного больше, чем средняя заработная плата, а кто-то не нарабатывает часов», — уточнил министр.