Председателем Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации назначен Расул Таипов

Таипов Расул Рафанирович родился 27 мая 1981 года в Уфе. В 2003 году окончил Башкирский государственный педагогический университет по специальности «История». Кандидат исторических наук.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в уфимской школе-интернате № 30, где работал учителем истории и культуры Башкортостана.

В 2004—2015 годах — инспектор научно-методического отдела, менеджер, ведущий менеджер, директор центра аттестации ИнСТО (Институт современных технологий в образовании), начальник учебно-методического управления Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.