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15:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Председателем Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации назначен Расул Таипов

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Расул Таипов.

Таипов Расул Рафанирович родился 27 мая 1981 года в Уфе. В 2003 году окончил Башкирский государственный педагогический университет по специальности «История». Кандидат исторических наук.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в уфимской школе-интернате № 30, где работал учителем истории и культуры Башкортостана.

В 2004—2015 годах — инспектор научно-методического отдела, менеджер, ведущий менеджер, директор центра аттестации ИнСТО (Институт современных технологий в образовании), начальник учебно-методического управления Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

В 2015—2017 годах — заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

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