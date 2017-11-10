Узбекистан и ЕС подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Европейский союз в следующем году рассчитывают подписать новое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое предусматривает более широкий спектр взаимодействия. Об этом корреспонденту АН Podrobno.uz сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Много времени прошло, многое изменилось, мы поднялись на новый уровень нашего сотрудничества с ЕС. Учитывая все это, мы договорились, что подготовим новый проект продвинутого соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Мы сейчас над этим вместе работаем и, я надеюсь, что в следующем году завершим работу, может быть, даже подпишем его», — прокомментировал Камилов.

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В новом соглашении больше внимания будет уделяться торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию, а также гуманитарным связям.

«Возможно, будут включены некоторые положения о регулярных консультациях по проблемам региональной и международной безопасности», — сказал министр.

Напомним, что СПС между Узбекистаном и ЕС подписано в середине 90-х годов прошлого века. С инициативой обновления данного документа в этом году выступил глава МИД Узбекистана по итогам 13-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС» в Брюсселе.

Тогда он заявил, что мир изменился после подписания в 1996 году СПС, и уровень кооперации между партнерами вышел на совершенно другой уровень.