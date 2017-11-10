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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Мэй назвала дату завершения выхода Великобритании из ЕС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила точное время завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза. Brexit завершится 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация «Би-би-си».

Источник: AP 2017
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Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза

Депутаты рассмотрят законопроект, закрепляющий сроки Brexit, на следующей неделе. Мэй предостерегла депутатов от попыток отменить или затянуть процесс выхода из ЕС.

«Мы не потерпим попыток использовать рассмотрение этого законопроекта как механизма для блокировки или затягивания демократически выраженного желания британского народа выйти из состава Евросоюза», — цитирует «Би-би-си» выдержки из интервью премьера, которое публикует в пятницу британское издание The Daily Telegraph.

Ранее в пятницу бывший постпред Соединенного Королевства при ЕС и один из составителей статьи 50 Лиссабонского договора лорд Джон Керр сообщал, что процесс Brexit может быть отменен в любой момент.

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