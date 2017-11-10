Мэй назвала дату завершения выхода Великобритании из ЕС

Источник: AP 2017

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Депутаты рассмотрят законопроект, закрепляющий сроки Brexit, на следующей неделе. Мэй предостерегла депутатов от попыток отменить или затянуть процесс выхода из ЕС.

«Мы не потерпим попыток использовать рассмотрение этого законопроекта как механизма для блокировки или затягивания демократически выраженного желания британского народа выйти из состава Евросоюза», — цитирует «Би-би-си» выдержки из интервью премьера, которое публикует в пятницу британское издание The Daily Telegraph.