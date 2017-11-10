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16:22 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны имена главных претендентов на кресло мэра Сибая

Без особого внимания и на уровне подковерной игры проходят процедуры на замещение должности главы администрации самого крупного города Зауралья — Сибая.

Между тем общественность города, которая многие годы ждала отставки прежнего сити-менеджера Халита Сулейманова, находится в легком недоумении от неизвестности.

Напомним, что горсовет Сибая закончил прием документов кандидатов на пост градоначальника еще 3 ноября. На 20 ноября назначена сама процедура конкурса. На первый взгляд, в качестве главного претендента была вброшена фамилия действующего главы Бурзянского района Рустама Шарипова, который какое-то время учился и работал в этом городе. Относительная устойчивость (если это вообще применимо к юго-востоку республики — прим. ред.), молодой возраст главы Бурзяна, казалось бы, говорят в его пользу.

Однако на поверку оказалось, что непосредственное участие в назначении главы Сибая решил принять новоиспеченный замруководителя Администрации Главы РБ Динир Ахмедьянов.

Внешне может показаться, что господин Ахмедьянов лоббирует своего земляка Шарипова в сити-менеджеры. Однако наши источники в администрации Сибая и Правительстве РБ утверждают, что все это не более чем отвлекающий маневр. Дело в том, что в столице Зауралья кадровые решения предопределяют несколько игроков. С уходом Рамила Дильмухаметова, который чутко держал руку на пульсе, расклад остается за вице-премьером Илшатом Тажитдиновым и бизнесменом Андреем Назаровым. Первый, как утверждают в правительстве, от данного назначения самоустранился. Второй же наоборот наращивает свою деятельность в Сибае, в том числе и через сына, являющегося муниципальным депутатом.

Так вот в связи с этим легкий приступ паники у некоторых местных бизнесменов вызвала новость, что реальным претендентом на кресло мэра является выходец из Сибая, а ныне заместитель главы администрации Караидельского района Рустем Афзалов. Именно его кандидатуру, как они утверждают, через Динира Ахмедьянова и лоббирует Андрей Назаров. Они опасаются, что успешный бизнесмен при административной поддержке «своего главы» не оставит им ниш для бизнеса в городе.

О том, что именно Афзалов является главным кандидатом от власти, говорит хотя бы тот факт, что на днях по чисто случайному совпадению сразу же несколько СМИ напомнили сюжет о детишках с топорами в Бурзянских лесах.

Также пока еще не ясна позиция другой местной группировки во главе с бывшим главой города и филиала БашГУ Зиннуром Ярмухаметовым. Господа Ярмухаметовы сейчас находятся под прессингом силовиков, в особенности УФСБ по РБ. Однако в желании сохранить накопленные значительные ресурсы они могут сделать попытку сыграть свою игру.

В городском совете Сибая демонстрируют странную закрытость с бросанием телефонных трубок, однако очевидно, что имя будущего градоначальника уже известно. А это в свою очередь не отрицает очевидность наивных попыток вести византийскую игру господина Ахмедьянова. Впрочем, он только начинает, научится еще.

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