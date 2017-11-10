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15:57 (мск), источник: Tengrinews

«Зима близко». Есимов предупредил Исекешева о сильнейших холодах

Председатель правления нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов предупредил акима столицы Асета Исекешева о приближающейся самой холодной за сто лет зиме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

На церемонии открытия туристической зоны территории выставки EXPO-2017 Есимов поблагодарил Исекешева за успешную организацию городской инфраструктуры в период проведения выставки в Астане.

«Здесь присутствует наш уважаемый аким Асет Орентаевич (Исекешев — прим. автора), и хотел бы попросить вас аплодисментами поблагодарить его и его команду за это. Тем более, у нас впереди зима. Говорят, будет очень холодной. За сто лет такой зимы не было. Это очень непростая работа, я это очень хорошо знаю, поэтому пожелаю акиму и его команде успехов в этот зимний период», — сказал Есимов, выступая на сцене.

Напомним, предстоящая зима будет самой холодной за последнее столетие, заявили европейские ученые. Аномальные холода затронут практически все страны Старого Света.

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