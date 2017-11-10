«Зима близко». Есимов предупредил Исекешева о сильнейших холодах

«Здесь присутствует наш уважаемый аким Асет Орентаевич (Исекешев — прим. автора), и хотел бы попросить вас аплодисментами поблагодарить его и его команду за это. Тем более, у нас впереди зима. Говорят, будет очень холодной. За сто лет такой зимы не было. Это очень непростая работа, я это очень хорошо знаю, поэтому пожелаю акиму и его команде успехов в этот зимний период», — сказал Есимов, выступая на сцене.