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16:19 (мск), источник: Nakanune.ru

К главе Красноармейского района пришли аудиторы областной КСП

Контрольная счетная палата Челябинской области проводит проверку в Красноармейском районе. Об этом Накануне сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в КСП, проверка проводится в соответствии с планом работы палаты.

«В рамках контрольного мероприятия будет проведена проверка расходования средств, выделенных на строительство газопроводов, автомобильных дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт учреждений, а также анализ незавершенного строительства», — говорится в сообщении.

Глава района Юрий Сакулин уже познакомил членов рабочей группы КСП с руководителями и специалистами администрации района и проверяемых учреждений.

Напомним, в конце октября Юрий Сакулин вызвал критику со стороны членов Общественной палаты области из-за проблем с отоплением в селе Миасском. В селе жителей шести частных домов по улице Ленина отрезали от центрального отопления. Администрация района предложила собственникам домов подключиться к индивидуальному газовому отоплению за свой счет. Главе дали тогда десять дней, чтобы решить этот вопрос.

Кроме того, в конце октября администрация Красноармейского района проигнорировала визит членов ОНФ в муниципалитет, где общественники проверяли состояние социальных объектов.

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