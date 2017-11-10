К главе Красноармейского района пришли аудиторы областной КСП

Как отметили в КСП, проверка проводится в соответствии с планом работы палаты.

«В рамках контрольного мероприятия будет проведена проверка расходования средств, выделенных на строительство газопроводов, автомобильных дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт учреждений, а также анализ незавершенного строительства», — говорится в сообщении.

Глава района Юрий Сакулин уже познакомил членов рабочей группы КСП с руководителями и специалистами администрации района и проверяемых учреждений.

Напомним, в конце октября Юрий Сакулин вызвал критику со стороны членов Общественной палаты области из-за проблем с отоплением в селе Миасском. В селе жителей шести частных домов по улице Ленина отрезали от центрального отопления. Администрация района предложила собственникам домов подключиться к индивидуальному газовому отоплению за свой счет. Главе дали тогда десять дней, чтобы решить этот вопрос.