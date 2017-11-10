К главе Красноармейского района пришли аудиторы областной КСП
Контрольная счетная палата Челябинской области проводит проверку в Красноармейском районе. Об этом Накануне сообщили в
Контрольная счетная палата Челябинской области проводит проверку в Красноармейском районе. Об этом Накануне сообщили в
Как отметили в КСП, проверка проводится в соответствии с планом работы палаты.
«В рамках контрольного мероприятия будет проведена проверка расходования средств, выделенных на строительство газопроводов, автомобильных дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт учреждений, а также анализ незавершенного строительства», — говорится в сообщении.
Глава района Юрий Сакулин уже познакомил членов рабочей группы КСП с руководителями и специалистами администрации района и проверяемых учреждений.
Напомним, в конце октября Юрий Сакулин вызвал критику со стороны членов Общественной палаты области
Кроме того, в конце октября администрация Красноармейского района проигнорировала визит членов ОНФ в муниципалитет, где общественники проверяли состояние социальных объектов.