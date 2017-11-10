Дмитрий Азаров поздравил сотрудников полиции с юбилеем органов внутренних дел

Источник: РИА "Новости"

В зале театра собрались ветераны органов внутренних дел, которые щедро делятся знаниями и опытом с молодежью, юные курсанты кадетского корпуса МВД, решившие связать свою судьбу с полицией, а также сотрудники, за плечами которых боевой опыт службы в «горячих точках».

Сотрудников правоохранительных органов со столетним юбилеем ведомства поздравили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор Сергей Чабан.

«Вы стоите на защите государственных интересов, общественной безопасности, защищаете жизнь и здоровье людей. Ваш вклад в обеспечение стабильности развития нашего государства, в нашу веру в будущее, в завтрашний день трудно переоценить, — обратился к собравшимся Дмитрий Азаров. — Залогом тому стала столетняя история, которая не раз доказала, что на защите граждан страны стоят мужественные, храбрые, самоотверженные люди, профессионалы своего дела, готовые в самой сложной, критической ситуации без раздумий отдать жизнь, чтобы защитить граждан Российской Федерации».

Глава региона подчеркнул, что ежедневно сотрудники полиции выполняют свою работу на самом высоком уровне, предотвращая преступления на территории губернии.

«Сегодня мы можем констатировать ваши очевидные успехи. Наблюдается снижение преступлений всех видов, а это значит, что работа ведется вдумчивая, профессиональная, системная. Конечно, эта работа возможна только тогда, когда есть ответственные, профессиональные люди и когда есть командиры, за которыми идет коллектив», — добавил Дмитрий Азаров и пригласил на сцену начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова для вручения наград заслуженным работникам органов внутренних дел.

Александр Винников поздравил своих коллег с праздником и выразил особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел. Их бесценный опыт — это просто дар, который нам надо всем принимать и учиться у них, — сказал генерал-майор полиции.

Вручив награды Самарской области, Дмитрий Азаров подчеркнул, что перед органами власти и органами внутренних дел стоят общие задачи. «Мы вместе рассматриваем самые сложные проблемы региона. Решаем задачи, определенные президентом Российской Федерации и в сфере экономики, и в сфере защиты правопорядка, и в сфере подготовки региона к чемпионату мира по футболу. Мы работаем рука об руку», — сказал руководитель области и выразил слова благодарности за слаженные действия в самых сложных ситуациях.

От имени полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича сотрудников полиции поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

«Сегодня мы чествуем людей, которые ежедневно выполняют задачи по обеспечению защиты закона, правопорядка и общественной безопасности как на территории Самарской области, так и в целом Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал особую роль органов внутренних дел в поддержании закона, правопорядка, в развитии общества и государства», — сказал Сергей Чабан.