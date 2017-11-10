Нижегородская администрация объявила конкурс на концессию по капремонту вагонов метро

Источник: НИА-Нижний Новгород

В рамках заключения концессионного соглашения планируется передача инвестору ангара в районе станции метро «Пролетарская» (д.84а по пр. Ленина, 1 001 кв м) и 34 вагонов метро: 17 головных и 17 промежуточных вагонов балансовой стоимостью от 1,5 до 5,9 млн рублей. Концессия рассчитана на семь лет — до 31 декабря 2023 года.

«Концессионер обязуется за счет собственных или привлеченных средств (на сумму не более 1,2 млрд рублей) осуществить реконструкцию недвижимого и капремонт и модернизацию движимого имущества, право собственности на которое принадлежит концеденту», — говорится в документе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 ноября по 20 декабря 2017 года. Сам конкурс пройдет 25 декабря. Концессионное соглашение с победителем конкурса должно быть подписано в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.