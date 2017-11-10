Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Умер актер Джон Хиллерман
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Альтов о Задорнове: Никого к себе не подпускал в последнее время
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8Скончался Михаил Задорнов
18:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация объявила конкурс на концессию по капремонту вагонов метро

Нижегородская администрация объявила конкурс на право заключения концессии по капремонту вагонов метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации 9 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В рамках заключения концессионного соглашения планируется передача инвестору ангара в районе станции метро «Пролетарская» (д.84а по пр. Ленина, 1 001 кв м) и 34 вагонов метро: 17 головных и 17 промежуточных вагонов балансовой стоимостью от 1,5 до 5,9 млн рублей. Концессия рассчитана на семь лет — до 31 декабря 2023 года.

«Концессионер обязуется за счет собственных или привлеченных средств (на сумму не более 1,2 млрд рублей) осуществить реконструкцию недвижимого и капремонт и модернизацию движимого имущества, право собственности на которое принадлежит концеденту», — говорится в документе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 ноября по 20 декабря 2017 года. Сам конкурс пройдет 25 декабря. Концессионное соглашение с победителем конкурса должно быть подписано в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа работ будут модернизированы вагоны метро (ориентировочно до мая 2018 года), в рамках второго — ангар (до конца 2019 года). Через семь лет отремонтированные объекты будут переданы муниципалитету.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Честный голос и великий юморист: коллеги — о Михаиле Задорнове
США признали космос идеальным местом для войны
Сборная России потеряет первое место зачета Сочи-2014
Родственники полковника Захарченко объяснили, откуда миллионы
Главные события недели (видео)
В Ижевске задержан сын хозяйки квартиры, в которой взорвался газ
Когда Америка перестала быть великой
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры В новом комедийном проекте компанию актрисе составят Максим Виторган и Владимир Епифанцев
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь