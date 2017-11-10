Путин и Трамп пожали руки на саммите АТЭС во Вьетнаме

Источник: РИА "Новости"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, передает «РИА Новости».

На церемонии фотографирования главы государств заняли места рядом друг с другом, и Трамп подошел к Путину. Руководители двух стран на протяжении нескольких секунд жали друг другу руки и улыбались. После церемонии фотографирования Путин и Трамп пошли на прием.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит лидеров государств — членов АТЭС в ночь на 10 ноября. Саммит проходит в Дананге с 10 по 11 ноября. В ходе мероприятия Путин должен провести ряд встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Одной из обсуждаемых тем перед началом саммита АТЭС стала вероятная встреча Путина и Трампа. О том, что она может состояться, говорили и в Москве, и в Вашингтоне. ​Накануне советник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Трамп планируют провести переговоры в пятницу, 10 ноября.

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При этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт накануне говорила, что встреча глав государств пока не согласована. «Если у них будут переговоры… вопросом, который мы хотели бы обсудить, является создание новых зон прекращения огня», — сказала она.

Представитель Госдепа назвала «фантастическим успехом» действующее соглашение о зонах деэскалации в Сирии, заключенное летом по итогам переговоров в Гамбурге. Если Россия и США смогут согласовать появление новых зон, это будет успешным шагом в рамках Женевского процесса, подчеркнула она.



Сам Трамп говорил о важности возможной встречи с российским президентом на полях саммита АТЭС. «У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей», — говорил он. «Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине», — добавил Трамп.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры стран назвали ее конструктивной. Позже газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома рассказала, что их встреча была напряженной, они спорили.

. В ходе разговора, по данным газеты, Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на президентские выборы в США в 2016 году.