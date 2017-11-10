Путин и Трамп пожали руки на саммите АТЭС во Вьетнаме
Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите АТЭС во Вьетнаме и обменялись рукопожатием. Приветствие президентов России и США длилось несколько секунд.
Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите АТЭС во Вьетнаме и обменялись рукопожатием. Приветствие президентов России и США длилось несколько секунд.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием на полях саммита
На церемонии фотографирования главы государств заняли места рядом друг с другом, и Трамп подошел к Путину. Руководители двух стран на протяжении нескольких секунд жали друг другу руки и улыбались. После церемонии фотографирования Путин и Трамп пошли на прием.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит лидеров государств — членов АТЭС в ночь на 10 ноября. Саммит проходит в Дананге с 10 по 11 ноября. В ходе мероприятия Путин должен провести ряд встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином,
Одной из обсуждаемых тем перед началом саммита АТЭС стала вероятная встреча Путина и Трампа. О том, что она может состояться, говорили и в Москве, и в Вашингтоне. Накануне советник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Трамп планируют провести переговоры в пятницу, 10 ноября.
При этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт накануне говорила, что встреча глав государств пока не согласована. «Если у них будут переговоры… вопросом, который мы хотели бы обсудить, является создание новых зон прекращения огня», — сказала она.
Представитель Госдепа назвала «фантастическим успехом» действующее соглашение о зонах деэскалации в Сирии, заключенное летом по итогам переговоров в Гамбурге. Если Россия и США смогут согласовать появление новых зон, это будет успешным шагом в рамках Женевского процесса, подчеркнула она.
Сам Трамп говорил о важности возможной встречи с российским президентом на полях саммита АТЭС. «У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей», — говорил он. «Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине», — добавил Трамп.
Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры стран назвали ее конструктивной. Позже газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома рассказала, что их встреча была напряженной, они спорили.
Источник издания указывал, что Трамп предложил Путину закрыть эту тему и обсудить другие вопросы.
В Гамбурге Трамп и Путин общались дважды. Вторая неформальная встреча президентов на полях саммита G20 состоялась во время ужина после их официальных переговоров. Разговор двух лидеров продлился около часа.