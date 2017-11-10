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17:50 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму нужно наладить условия жизни людей на селе, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью экономики Крыма, стоит задача вернуть инфраструктуру в села и наладить нормальные условия жизни сельчан, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму закончилась уборка урожая сельхозкультур, глава Крыма встретился в работниками сельского хозяйства республики, чтобы подвести итоги прошедшего года.

«Нам нужно вернуть на село инфраструктуру, создать нормальные условия жизни для наших граждан. В каждом селе должны быть транспортная доступность, доступность медицинских услуг, образование, сельские клубы, дома культуры и т. д.», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил успехи аграриев Крыма и назвал агропромышленный комплекс «стратегически важной отраслью экономики Крыма, одним из источников пополнения республиканского бюджета».

По данным Минсельхоза РФ, аграрии Крыма собрали 1,668 миллиона тонн зерна с 543,4 тысячи гектаров (98,9% уборочной площади), урожайность — 30,7 центнера с гектара. В предыдущие два года урожай зерна в республике не превышал 1,3 миллиона тонн в чистом весе, отмечает министерство.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

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