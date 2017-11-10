В Крыму нужно наладить условия жизни людей на селе, заявил Аксенов

Источник: РИА "Новости"

В Крыму закончилась уборка урожая сельхозкультур, глава Крыма встретился в работниками сельского хозяйства республики, чтобы подвести итоги прошедшего года.

«Нам нужно вернуть на село инфраструктуру, создать нормальные условия жизни для наших граждан. В каждом селе должны быть транспортная доступность, доступность медицинских услуг, образование, сельские клубы, дома культуры и т. д. », — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил успехи аграриев Крыма и назвал агропромышленный комплекс «стратегически важной отраслью экономики Крыма, одним из источников пополнения республиканского бюджета».

По данным Минсельхоза РФ, аграрии Крыма собрали 1,668 миллиона тонн зерна с 543,4 тысячи гектаров (98,9% уборочной площади), урожайность — 30,7 центнера с гектара. В предыдущие два года урожай зерна в республике не превышал 1,3 миллиона тонн в чистом весе, отмечает министерство.