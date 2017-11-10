Городской совет будет создан при Общественной палате Нижнего Новгорода
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, такое решение было принято в ходе заседания Общественной палаты 9 ноября.
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, такое решение было принято в ходе заседания Общественной палаты 9 ноября.
Согласно информации, в ходе заседания было принято решение о создании городского совета, в состав которого вошли нижегородцы, не попавшие в свое время в Общественную палату. Первое заседание совета пройдет в декабре текущего года. Также было принято решение, что члены Общественной палаты примут участие в гражданском форуме, который пройдет в Москве 25 ноября. Член палаты Асхат Каюмов возглавит там работу одной из дискуссионных площадок.
Также в ходе заседания палаты было подписано партнерское соглашение с Нижегородским институтом управления.
«Сейчас основные направления деятельности Общественной палаты — это те проекты и те рабочие группы, которые в ней созданы. Очень активно начала свою деятельность группа по стратегии развития города. От членов палаты есть уже очень много интересных и реализуемых предложений. Например, чтобы информация о депутате округа размещалась в каждом подъезде. Мы действительно сталкиваемся с тем, что люди не знают к кому обращаться. Простое решение — разместить в каждом подъезде стенды, на которых были бы не только контакты депутата, но самая актуальная информация о его деятельности. Решение простое и эффективное», — отметила по итогам заседания Елизавета Солонченко.