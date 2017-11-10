Назарбаев подписал ряд законов
Сегодня Нурсултан Назарбаев подписал три закона РК о ратификации Конвенции о выдаче, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сегодня Нурсултан Назарбаев подписал три закона РК о ратификации Конвенции о выдаче, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
По данным акорды, глава государства подписал закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче».
Также был подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».