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18:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев подписал ряд законов

Сегодня Нурсултан Назарбаев подписал три закона РК о ратификации Конвенции о выдаче, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

По данным акорды, глава государства подписал закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче».

Также был подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».

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