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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

США признали космос идеальным местом для войны

Министр ВВС США Хезер Уилсон на пресс-конференции Пентагона обозначила новое пространство, в котором страна рассматривает возможность ведения военных действий, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2017
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«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — заявила министр ВВС США. В 2018 году американские военные планируют увеличить финансирование космических программ на 20 процентов.

Присутствующий на мероприятии начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что ожидает от военных достижения «превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра».

Ранее в составе ВВС США американцы планировали создать Космический корпус, занимающийся вопросами военного космоса. В принятом конгрессменами проекте бюджета не предусмотрено средств на новое подразделение.

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12 октября 2016© Ньюстюб
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