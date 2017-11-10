Стартовал второй этап конкурса «Лидеры России»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Второй этап, предусматривающий проведение онлайн-тестирования, стартовал на конкурсе «Лидеры России», направленном на поддержку талантливых управленцев, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, данный проект был запущен в рамках линейки конкурсов, объединенных общим девизом "Россия - страна возможностей".

В общей сложности на конкурс было подано более 199 тыс. заявок. «Мы ожидали, что будет высокий интерес [к этому конкурсу], но реальная активность людей превзошла все ожидания», — признался Кириенко.

Он рассказал, что второй этап конкурса, стартовавший в пятницу, предусматривает прохождение серии тестов. «Первый тест — на знания», — сообщил Кириенко, уточнив, что для него подбирали вопросы из области «базовых знаний» по истории, географии, русской литературы и «все, что связано со сферой права». На прохождение этого теста отводятся сутки.

Через день участникам конкурса предстоит пройти следующий тест — «на способности, предполагающий умение работать с информацией», рассказал Кириенко.

Самый сложный тест - на управленческий потенциал - будет проходить два дня.

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По словам первого замглавы администрации президента, каждый, кто не пройдет тесты, получит отчет о допущенных им ошибках. Если показатель по результатам тестов будет более 50%, то участнику будет выдан сертификат.

Оценивать итоги тестирования будет автоматизированный комплекс, в котором роль человека отведена к минимуму. Исправить оценку по итогам теста не сможет даже федеральный оргкомитет, потому что в системе отсутствуют ФИО, а есть просто уникальные индикационные номера, выдаваемые автоматически.

Главное условие — объективность

«Главное условие, которое ставил президент [при организации конкурса], — он должен быть абсолютно объективен, здесь не может быть никакого инструмента обхода правил, не имеет никакого значения, из какой семьи кандидат, кто его родители, никакого блата здесь не существует», — подчеркнул Кириенко, отметив, что «вся оценка [тестов] идет анонимно, и ни один эксперт, проверяя результаты тестов, не знает, кого он оценивает».

По его словам, защитой от мошенничества при сдаче теста также является то, что задания не повторяются.

При этом, добавил он, любому участнику заочного тестирования могут предложить пройти такое же тестирование в присутствии эксперта, и в случае, если будет зафиксировано «значимое отклонение» между результатами двух тестирований, такой участник будет отчислен.

«Социальный лифт» и развитие потенциала

Успешно прошедшие этот этап конкурса выйдут в полуфиналы, которые пройдут в федеральных округах в разные даты в декабре. Исключением станет только Центральный федеральный округ, где полуфиналы состоятся в январе. По итогам полуфиналов будут отобраны 300 финалистов, 100 из них станут победителями конкурса.

Победители получат 1 миллион рублей на повышение квалификации - ни на что иное, только на повышение квалификации - и второе, - это еще более дорогая вещь, в них инвестируют свое время лучшее управленцы страны, что вообще никакими деньгами не измеряется. Сергей Кириенко Первый замглавы администрации президента РФ

По его мнению, в результате «победителями будут не только 100 человек и не только 300 попавших в финал, а люди, которые [по результатам конкурсных процедур] оказываются лучшими в своих городах, в своих отраслях». «Они автоматически попадают в кадровый резерв, даже если на проходят в финал конкурса», — сказал представитель кремлевской администрации.

В то же время он обратил внимание, что конкурс «Лидеры России» — «это не отбор на должность». Конкурсы по отбору на конкретные должности будут проходить параллельно с этим конкурсом. Так, по данным Кириенко, такие конкурсы пройдут в администрации президента, более 30 должностей будет замещаться в Минэкономразвития.

По мнению Кириенко, "Лидеры России" стали своего рода социальным лифтом, который, по его словам, прежде всего, "предоставляет возможность" для развития потенциала.

«Право участвовать в конкурсе было у всех? Да. Никаких других ограничителей, кроме предельного возраста и гражданства РФ, не было», — напомнил он, констатировав, что в итоге на конкурсе «проявились люди, которые [были] мотивированы».

Поскольку конкурс «Лидеры России» планируется проводить ежегодно, у участников конкурса этого года, не вошедших в число победителей, будет возможность принять в нем участие и в будущем.

Статистика конкурса

О старте конкурса Кириенко объявил 11 октября. Организатором выступает комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта — Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и, как пояснял Кириенко, направлен на поддержку «молодых, но состоявшихся управленцев».

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ- менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них — глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие.

Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств при выполнении заданий конкурса.

Как считают авторы проекта, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.