Мы должны войти в пятерку крупнейших сельхозпроизводителей страны — Рустэм Хамитов

Источник: Башинформ

— Крестьянский год не измеряется привычными кварталами и полугодиями. У сельчан — свой календарь, отмечаемый севом, сенокосом, жатвой, зимовкой скота. По погодным условиям, другим моментам каждый год — особый. Он по-своему проверяет аграриев на прочность, характер и профессионализм, — сказал Рустэм Хамитов. — Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы с вами достойно справились со всеми трудностями, успешно решили стоящие перед отраслью ключевые задачи. Несмотря на то, что этот год отметился затяжными ливнями, градом, переувлажнением почвы, гибелью посевов в ряде районов, сельчане проявили высокую ответственность, мастерство и умение трудиться в непростых условиях.

Глава республики сообщил, что агропромышленный комплекс республики добился хороших показателей. Объём валовой сельхозпродукции в этом году превысил 150 млрд рублей. Произведено около 4 млн тонн зерна.

— Этот самый высокий за последнее десятилетие результат стал весомым вкладом в рекордный общероссийский каравай, укрепление продовольственной безопасности страны, её экспортного потенциала, — подчеркнул Рустэм Хамитов.

В своём выступлении Глава Башкортостана озвучил задачи, стоящие перед аграриями региона, обозначил перспективы развития отрасли и назвал крупные инвестпроекты, реализуемые в агропромышленном комплексе республики.

— Мы с вами поставили задачу войти в пятерку крупнейших сельхозпроизводителей страны. Эта задача нам вполне по силам, — отметил Рустэм Хамитов. — Ещё раз повторяю — у нас есть всё. У нас есть замечательные люди, которые работают порой не щадя самих себя. И таких людей — тысячи. Уверен, что, конечно же, вместе мы справимся с теми нерешёнными вопросами, которые есть, с теми трудными порой задачами, которые стоят перед нами. Это всё решаемо.

Руководитель региона наградил дипломами Правительства РБ глав пяти районов — Зианчуринского, Стерлитамакского, Балтачевского, Мечетлинского и Чекмагушевского — за достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции и вручил ключи от автомобилей победителям конкурса среди механизаторов.

— С прошлого года мы заложили хорошую традицию — награждать передовиков жатвы, лучших комбайнёров, механизаторов, водителей достойными подарками. Сегодня лучшие из тех, кто обеспечил успешную уборку урожая, как и в прошлом году, получают ключи от новеньких автомобилей, — сказал Рустэм Хамитов. — Эти машины стоят перед входом здания. Сейчас наши передовики получат ключи, сядут на эти автомобили и разъедутся по своим районам, показывая, что если ты хорошо работаешь, то твой труд обязательно будет вознагражден. Давайте эту традицию будем продолжать.