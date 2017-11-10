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21:39 (мск), источник: РБК

Саакашвили заявил о задержании его 11-летнего сына в киевском аэропорту

Бывший грузинский президент и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что его сына, который прилетел к нему из Грузии, два часа «без объяснения причин» удерживают в киевском аэропорту.

Источник: Reuters

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его 11-летний сын и сопровождавший его человек были задержаны в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Два часа назад в аэропорту “Борисполь” задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны», — написал он.

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По словам Саакашвили, его сына и его сопровождающего «два часа держат в отдельной комнате без объяснения причин». Он также подчеркнул, что сотрудник грузинской службы госохраны, который сопровождал его сына, «находится в официальной командировке».

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