Саакашвили заявил о задержании его 11-летнего сына в киевском аэропорту

Источник: Reuters

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его 11-летний сын и сопровождавший его человек были задержаны в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Два часа назад в аэропорту “Борисполь” задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны», — написал он.