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22:57 (мск), источник: Uralpress.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с дольщиками компании «Речелстрой»

Обманутые дольщики строительной компании «Речелстрой», которая возводит микрорайон «Чурилово Lake City» Челябинска, в течение двух лет получат свои квартиры.

Сроки и условия достройки домов обсудил 9 ноября губернатор Борис Дубровский с представителями обманутых дольщиков Еленой Малининой и Аленой Патласовой. Встреча продлилась более часа.

У компании «Речелстрой» из-за финансовых проблем не завершено строительство 18 домов. Строительная компания «Западный луч» вызвалась помочь «Речелстрой» достроить часть домов. Новые строители уже начали инвестировать в проект свои средства. Компания планирует достроить только 11 домов. Дольщикам остальных 7 домов предлагается перейти в дома с более ранними сроками сдачи.

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В 2018 году намечается сдать семь домов. В том числе в первом квартале будут введены четыре дома — 3/13, 3/23, 3/24, 3/30. Еще четыре дома достроят в 2019 году.

Сроки достройки по каждому объекту можно будет узнать в «дорожной карте», которая будет опубликована на официальном сайте регионального минстроя в понедельник, 13 ноября.

Губернатор потребовал от руководства «Речелстроя» организовать еженедельный прием дольщиков. Каждую среду в 17 часов 30 минут они будут встречаться с дольщиками в своем офисе. Это продлится до завершения процедуры передачи управления стройки компании «Западный луч».

Раз в месяц будет собираться рабочая группа во главе с заместителем губернатора Сергеем Шалеем. В заседания, как и прежде, будут принимать участие представители дольщиков. На встречах будут сверяться соответствие выполнения работ заявленным срокам.

Для повышения привлекательности жилья в микрорайоне «Чурилово» будет построен детский сад и развиваться иная социально-значимая инфраструктура. Такое решение принял губернатор.

Кроме того, Борис Дубровский предложил застройщику принимать участие в аукционах по приобретению жилья для государственных нужд: для переселенцев из ветхо-авариного жилья и детей-сирот. Эти и другие решения позволят в более короткие сроки решить вопрос с проблемными домами.

Борис Дубровский отметил, что по аналогичному сценарию при поддержке областного правительства выводилась из кризиса другая строительная компания — «Гринфлайт». У них было в два с лишним раза больше обманутых дольщиков. На сегодня новый застройщик достраивает дома, соблюдая утвержденный график ввода.

Представители дольщиков поблагодарили Бориса Дубровского за встречу.

Дольщики попросили губернатора усилить контроль за компанией. Глава региона отметил, что не будет давать оценку произошедшему, это сделают правоохранительные органы. «Наша задача — оказать максимальное содействие новому застройщику и помочь жителям проблемных домов в максимально сжатые сроки получить свои квартиры, мы абсолютно искренне используем любую возможность найти нужное решение», — заверил дольщиков Борис Дубровский. По его мнению, первые же сданные дома снимут остроту вопроса, как это было в случае с «Гринфлайтом».

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 9 ноября президент России Владимир Путин приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область. Улетая из региона, глава государства из самолета позвонил одной из обманутых дольшиц и обсудил с ней ряд аспектов их проблемы. После разговора президент попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу.

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