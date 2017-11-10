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10 ноября, источник: РИА Новости

Латвийские военные заявили, что заметили корабль ВМФ РФ около своих границ

РИГА, 10 ноя — РИА Новости. Латвийские военные заявили, что обнаружили корабль российского Военно-морского флота вблизи границы страны, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в Twitter.

​"Сегодня в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 17 морских милях от территориальных вод Латвии в Балтийском море НВС идентифицировали корабль поддержки подводных лодок класса «Kashtan» ВМФ России", — сообщают НВС.

Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году, согласно заявлениям латвийских военных, было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев. Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

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