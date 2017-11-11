Президент ознакомился со строительством Международного центра Имама Бухари

Источник: Uzdaily.uz

Напомним, что здесь создается Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари.

Во время визита президент ознакомился с комплексом Имама Бухари, концепцией международного научно-исследовательского центра, других объектов инфраструктуры, которые будут возводиться на данной территории.

На территории комплекса планируется строительство чайханы, пунктов торговли, фонтана и других необходимых объектов. С двух сторон комплекса на основе ландшафтного дизайна планируется разбить соответствующие местным климатическим условиям кустарники и цветники.

Президент обратил особое внимание на вопрос создания необходимых условий для посетителей.

Этот центр носит научно-просветительский характер, сказал Шавкат Мирзиёев. Сюда будут приходить люди, отправляющиеся в священный хадж. Поэтому необходимо создать все условия для посетителей, построить частные гостиницы. Здесь будут также созданы условия для изучения хадисов. При реализации проекта необходимо особо учитывать это обстоятельство. В будущем центр должен стать обителью, пропагандирующей нашу священную религию, неоценимый вклад наших предков в развитие хадисоведения.

В соответствии с постановлением о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари от 27 марта 2017 года в настоящее время здесь ведутся строительные работы. На территории, занимающей 6 гектаров, будет также построена высшая школа хадисоведения. В здании научно-исследовательского центра будут созданы кабинеты для изучения хадисов, библиотека рукописей, музей и другие.