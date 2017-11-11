Президент ознакомился со строительством Международного центра Имама Бухари
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября посетил комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября посетил комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области.
Напомним, что здесь создается Международный
Во время визита президент ознакомился с комплексом Имама Бухари, концепцией международного
На территории комплекса планируется строительство чайханы, пунктов торговли, фонтана и других необходимых объектов. С двух сторон комплекса на основе ландшафтного дизайна планируется разбить соответствующие местным климатическим условиям кустарники и цветники.
Президент обратил особое внимание на вопрос создания необходимых условий для посетителей.
Этот центр носит
В соответствии с постановлением о создании Международного
Глава государства дал поручения по осуществлению строительства данного центра с учетом сочетания традиций национальной и современной архитектуры, использованию качественных строительных материалов, разработке плана мероприятий по широкому налаживанию паломнического туризма.