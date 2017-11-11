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07:10 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Санкт-Петербурга посетила Андижан

Делегация во главе с губернатором Санкт-Петербурга Российской Федерации Георгием Полтавченко посетила Андижан.

Источник: Uzdaily.uz

Делегация РФ посетила реконструированный дехканский рынок старого города и ознакомилась с проводимой здесь работой по повышению культуры торговли и обслуживания. Гости прошлись по павильонам с разнообразными фруктами и овощами.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахмонов принял делегацию Санкт-Петербурга. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя регионами.

Российская делегация также осмотрела выставку, организованную на зарубежном предприятии Lemon International Андижана.

На выставке была представлена продукция, производимая промышленными предприятиями области. Гостям представили информацию об экономическом потенциале области, реализуемых новых проектах, условиях, созданных для иностранных инвесторов.

В ходе визита российские гости осмотрели достопримечательности города.

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