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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Украинские пограничники объяснили задержание сына Саакашвили

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Несовершеннолетний сын бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был задержан в аэропорту Киева из-за отсутствия встречающего лица. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Источник: РИА Новости

«Действительно, 10 ноября около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом», — написал Слободян на своей странице в Facebook в пятницу.

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«Все документы в порядке»

Михаил Саакашвили в минувшую пятницу заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в пятницу в киевском аэропорту Борисполь.

«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять, что происходит», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

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Ранее Саакашвили уже заявлял о задержании и депортации в Грузию своих соратников.

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Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине

Легальность пребывания на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области в минувший вторник заявил, что получил в миграционной службе Украины документ, который подтверждает легальность его пребывания в стране; по словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован из Украины до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

«Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», — написал Саакашвили в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. На Родине экс-президенту заочно предъявили обвинения по нескольким уголовным делам.

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