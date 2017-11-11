Украинские пограничники объяснили задержание сына Саакашвили
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Несовершеннолетний сын бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был задержан в аэропорту Киева
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Несовершеннолетний сын бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был задержан в аэропорту Киева
«Действительно, 10 ноября около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний
«Все документы в порядке»
Михаил Саакашвили в минувшую пятницу заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в пятницу в киевском аэропорту Борисполь.
«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять, что происходит», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Ранее Саакашвили уже заявлял о задержании и депортации в Грузию своих соратников.
Легальность пребывания на Украине
«Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», — написал Саакашвили в Facebook.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. На Родине