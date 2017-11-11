Мирзиёев: Центральная Азия — регион уникальных возможностей и огромного потенциала

Источник: Uzdaily.uz

«Важность и актуальность нашего форума ярко отражены в его названии — “Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания”», — отметил глава государства.

«Народы нашего региона связаны друг с другом тысячелетними узами братства и добрососедства. Нас объединяют общие история, религия, культура и традиции. Находясь в “сердце” Евразии, регион является мостом, соединяющим Европу и Ближний Восток, Южную и Восточную Азию, граничит с такими крупнейшими государствами, как Россия и Китай», — сказал он.

«Регион богат природными ресурсами, здесь накоплен уникальный культурно-цивилизационный потенциал, оказавший определяющее влияние на развитие многих стран и целых регионов. В то же время в Центральной Азии пересекаются интересы мировых держав, регион примыкает к очагам нестабильности и конфликтов, испытывая на себе влияние всех негативных процессов, происходящих в ближнем и дальнем зарубежье», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Закономерен вопрос: как будет развиваться ситуация в регионе? По сценарию конфликтов и противостояний или по пути сотрудничества и прогресса?» — спросил президент.

Он отметил, что будущее региона с общей численностью населения более 70 миллионов человек формируется каждым государством Центральной Азии.

«По нашему твердому убеждению, прочным фундаментом и гарантом его устойчивого развития и процветания являются готовность и искреннее стремление к сотрудничеству, а также ответственность всех центральноазиатских стран за общее будущее», — сказал он.

Президент заявил, что Узбекистан является сторонником скорейшего разрешения имеющихся разногласий и укрепления взаимного доверия.

«Именно на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного партнерства наши государства смогут более эффективно реализовать свой потенциал в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, в вопросах безопасности и стабильности», — добавил он.

«Уверен, что от этого выиграют все — как государства Центральной Азии, так и другие страны. Наша главная цель — общими усилиями превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый и процветающий регион. Для этого нам необходимо совместно устранить условия и причины, подпитывающие и провоцирующие конфликтный потенциал, обеспечить сопряжение перспектив национального развития с общерегиональными приоритетами», — сказал глава Узбекистана.

«Осознавая наши общие приоритеты развития, сегодня мы ищем разумные компромиссы по таким острым вопросам региональной повестки, как границы, водопользование, транспорт и торговля. На полях сегодняшней конференции Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном подписан Договор о районе точки стыка государственных границ», — сказал он.

По его мнению, данное соглашение бессрочное и не подлежит денонсации, еще больше скрепит узы дружбы между тремя соседними государствами.

Он напомнил, что за последнее время Узбекистан и Кыргызстан согласовали 85 процентов своей границы. Фактически решена одна из застарелых проблем.

«Расширилось сотрудничество в сфере транспорта. Возобновлено авиасообщение с Таджикистаном. Растут объемы товарооборота, укрепляются связи между приграничными территориями, активизировался культурно-гуманитарный обмен», — сказал он.

«Вместе с тем считаю: достигнутые первые результаты — не повод для самоуспокоения. Мы все еще находимся в начале пути. Какие конкретные задачи нам важно и нужно решить сегодня, чтобы обеспечить достойное будущее?» — отметил он.

Президент сказал, что во-первых, это развитие торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для роста товарооборота и укрепления кооперации.

Практическим шагом в этом направлении может стать создание Регионального экономического форума, добавил он.

«Речь идет об открытой площадке для прямого диалога между бизнес-сообществами и предметного обсуждения конкретных проектов торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия», — уточнил Шавкат Мирзиёев.

«Наши неоднократные встречи с представителями деловых кругов и ведущих предприятий стран региона позволили заметно активизировать экономические связи, увеличить объемы взаимной торговли», — констатировал президент Узбекистана.

По его данным, с начала года товарооборот Узбекистана со странами региона вырос в среднем на 20 процентов, а с отдельными государствами — почти на 70 процентов.

«Приоритетное внимание должно уделяться межрегиональному сотрудничеству. В этой связи предлагаю учредить Ассоциацию руководителей (хокимов) регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии», — отметил он.

По расчетам экспертов ООН, эффективная кооперация стран Центральной Азии могла бы за 10 лет повысить региональный ВВП как минимум в два раза, сказал президент.

«Убежден, что эти механизмы позволят напрямую задействовать индустриальный, инвестиционный, интеллектуальный потенциал регионов наших стран, обеспечив устойчивое развитие всей Центральной Азии», — добавил он.

«Во-вторых, необходимо более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры. С удовлетворением хотел бы отметить, что странами региона предприняты практические шаги в этом плане», — отметил президент.

«Туркменскими друзьями открыты новые железнодорожный и автомобильный мосты Туркменабад-Фараб через Амударью. Это важный участок транспортно-транзитного маршрута Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман. Достигнута договоренность о скорейшем начале строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, а также проведен пилотный автопробег по данному транспортному коридору», — заявил Мирзиёев.

«В этой связи полагаем необходимым разработать и принять общерегиональную Программу развития транспортных коммуникаций», — отметил он.

«Для согласования наших общих подходов мы планируем провести в 2018 году в Ташкенте международную конференцию на тему «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», — сказал президент Шавкат Мирзиёев.

«В-третьих, это углубление практического взаимодействия в целях обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Сегодня все страны региона в равной степени сталкиваются с угрозами терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной преступности и наркотрафика», — сказал он.

«Эффективное противодействие этим вызовам можно обеспечить только сообща, в рамках механизмов практического сотрудничества стран региона. По нашему глубокому убеждению, необходимо отказаться от деления угроз безопасности на «свои и чужие», на деле придерживаться принципа «неделимости безопасности», — сказал президент.

«Важную роль в решении проблемы региональной безопасности, прежде всего в контексте использования инструментов превентивной дипломатии, призвана играть Организация Объединенных Наций», — подчеркнул глава государства.

«Необходимо также укреплять взаимодействие в рамках механизмов СНГ, ШОС, ОБСЕ и других авторитетных международных и региональных структур. Сегодня перспективы стабильного и устойчивого развития в Центральной Азии неразрывно связаны с достижением мира в соседнем Афганистане», — сказал он.

«Одна из первоочередных задач — всестороннее содействие интеграции Афганистана в региональные экономические процессы. Это станет важнейшим вкладом в усилия мирового сообщества по обеспечению мирного развития в Афганистане», — заявил президент.

«Подчеркну, что Узбекистан продолжит активное участие в экономическом восстановлении соседней страны, развитии ее транспортной и энергетической инфраструктуры, подготовке национальных кадров», — добавил Шавкат Мирзиёев.

«Приоритетным направлением обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии является противодействие экстремистской идеологии, под влияние которой чаще всего попадают молодые люди, только вступающие в жизнь», — сказал он.

«Центральная Азия — один из самых «молодых» регионов по возрастному составу населения: молодежь составляет около 60 процентов, что значительно превышает среднемировые показатели. Именно поэтому Узбекистан на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативами о разработке Конвенции о правах молодежи и принятии специальной резолюции «Просвещение и толерантность», — отметил Президент.

«Поддержка этих инициатив всеми странами Центральной Азии станет мощным сигналом нашей готовности упредить радикализацию взглядов молодежи, обеспечить социальную реабилитацию тех, кто сбился с пути, и вернуть их к нормальной жизни», — сказал Мирзиёев.

«Как показывает наш опыт, наиболее эффективным инструментом противодействия экстремизму является просвещение, прежде всего молодежи, доведение до нее гуманистической сути ислама, истинных ценностей исламской культуры», — сказал он.

Он напомнил, что в этом плане Узбекистан принял решение о создании Международного исследовательского Центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

«В-четвертых, это скорейшее и окончательное завершение процесса делимитации и демаркации государственных границ. Решив приграничные проблемы, мы заложим прочный фундамент для расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами», — сказал он.

«Считаем необходимым продолжить слаженную и скрупулезную совместную работу по решению непростых вопросов, возникающих на переговорах по делимитации государственных границ. Уверен, что путем учета взаимных интересов, на основе разумных компромиссов и эквивалентного обмена мы в самом скором времени сможем разрешить эту важнейшую проблему», — добавил он.

«В-пятых, это скорейшее урегулирование проблем справедливого водопользования в регионе. Убежден, что в решении этих вопросов необходимо опираться на международные правовые нормы, которые учитывали бы интересы всех государств региона», — сказал президент.

Он заявил, что Узбекистан поддерживает проекты конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья, разработанные ООН.

«Объединения усилий также требует решение острейших проблем, связанных с Аральской экологической катастрофой. Это не только наша общая боль, но и наша общая задача. Без соответствующей консолидации как на региональном, так и на международном уровне нам не выработать адекватного ответа на эти вызовы», — подчеркнул президент.

«В этом ключе мы считаем необходимым активизировать деятельность всех государств Центральноазиатского региона в интересах решения насущных проблем Приаралья, а также в целях привлечения донорского содействия к реализации социально значимых проектов и программ», — заявил он.

«В-шестых, необходимо укрепление культурно-гуманитарных связей, отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами и народами. Это одно из главных условий интенсификации регионального сотрудничества в Центральной Азии», — отметил Мирзиёев.

«С этой точки зрения мы выступаем за продолжение активного культурно-гуманитарного диалога, регулярное проведение дней культуры и творческих мероприятий в наших странах, развитие образовательного и туристического обменов как важнейших инструментов «народной дипломатии», — сказал он.

«В конечном счете, простое и открытое человеческое общение — самый надежный способ укрепить в регионе обстановку дружбы, взаимопонимания и стабильности», — отметил президент Узбекистана.

«Думаю, вы согласитесь со мной, что решение актуальных вопросов в Центральной Азии возможно лишь посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности. Реализации вышеназванных задач могла бы способствовать организация регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии», — сказал глава государства.

«Мы исходим из понимания того, что сегодня в регионе ощущается реальная потребность в совместном поиске путей решения общерегиональных проблем. Это также нашло отражение в заявлении министров иностранных дел стран Центральной Азии на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил он.

«Подчеркну, что речь не идет о создании новой международной организации Центральной Азии или какой-либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственными органами. Деятельность региональной площадки диалога будет направлена исключительно на “сверку часов” по ключевым вопросам регионального развития», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Считаем также важным по итогам нынешней конференции обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с призывом принять специальную резолюцию об укреплении регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития в Центральноазиатском регионе», — сказал он.

«Ее принятие стало бы весомой поддержкой со стороны ООН и всего международного сообщества усилий наших государств по укреплению конструктивного диалога, расширению взаимовыгодного сотрудничества и выработке согласованных подходов к решению существующих проблем в регионе», — подчеркнул президент.

«Центральная Азия — это на самом деле регион уникальных возможностей и огромного нереализованного потенциала. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и процветания в регионе — наша общая и вполне достижимая задача», — сказал он.