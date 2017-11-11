Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Около резиденции Путина обрушился склон
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Усыпальница у Кремлевской стены
02:04 (мск), источник: РБК

Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России

В России после того, как канал RT обязали зарегистрироваться в США в качестве иноагента, готовятся «зеркальные меры». Они могут включать в себя прекращение деятельности ряда американских СМИ в России, заявил глава Роскомнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил запрет работы некоторых американских СМИ в России.

Подобные меры, по его мнению, могут быть приняты Москвой в качестве ответной меры на требование Вашингтона к российскому госканалу RT зарегистрироваться в США как иностранный агент.

Об этом Жаров рассказал в комментарии телеканалу «Россия 1».

«Поправки [в российский закон об иностранных агентах] будут содержать полномочия по ведению самых разнообразных санкций в отношении американских СМИ», — отметил он, добавив, что они могут содержать в себе ограничения, «начиная от маркировки их продукции, как иностранный агент, и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности [в России]».

В отношении сайтов иностранных средств массовой информации, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации как СМИ, но которые распространяют публичную социально значимую информацию, эти меры также будут действовать.
Александр Жаров
Глава Роскомнадзора

Ранее, 10 ноября, поручение проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ в ответ на ситуацию вокруг канала RT думским комитетам дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как отмечал вице-спикер Думы Петр Толстой, ограничительные меры должны будут коснутся не только американских средств массовой информации, но всех зарубежных СМИ, работающих в России. После этого глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список иностранных агентов могут быть включены и «иностранные соцсети». Принять соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы решили на следующей неделе.

Читайте также
Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иноагента

Зарегистрироваться в качестве иностранных агентов обслуживающие RT America компании Минюст США обязал еще в сентябре. В ответ на это в начале октября Минюст России предупредил работающие в стране американские СМИ о том, что их также могут причислить к иноагентам. 17 октября в перечень СМИ, работа которых в России может быть ограничена, Совет Федерации внес «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN.

В ноябре обе палаты американского конгресса одобрили предложение запретить обязательства для дистрибьюторов по включению в свои сети российского видеоконтента «государственного происхождения». 9 ноября главред RT Маргарита Симоньян заявила, что вынуждена подчиниться требованиям властей США и выполнить все необходимые предписания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
В Совфеде ответили на инициативу Рады разорвать дипотношения с РФ
Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до семи
WADA получило данные, которые могут привести к новым санкциям
В Госпогранслужбе Украины объяснили задержание сына Саакашвили
Латвия заявила, что заметила корабль ВМФ РФ около своих границ
Честный голос и великий юморист: друзья — о Михаиле Задорнове
Когда Америка перестала быть великой
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь