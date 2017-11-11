Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России

Источник: РИА "Новости"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил запрет работы некоторых американских СМИ в России.

Подобные меры, по его мнению, могут быть приняты Москвой в качестве ответной меры на требование Вашингтона к российскому госканалу RT зарегистрироваться в США как иностранный агент.

Об этом Жаров рассказал в комментарии телеканалу «Россия 1».

«Поправки [в российский закон об иностранных агентах] будут содержать полномочия по ведению самых разнообразных санкций в отношении американских СМИ», — отметил он, добавив, что они могут содержать в себе ограничения, «начиная от маркировки их продукции, как иностранный агент, и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности [в России]».

В отношении сайтов иностранных средств массовой информации, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации как СМИ, но которые распространяют публичную социально значимую информацию, эти меры также будут действовать. Александр Жаров Глава Роскомнадзора

Ранее, 10 ноября, поручение проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ в ответ на ситуацию вокруг канала RT думским комитетам дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как отмечал вице-спикер Думы Петр Толстой, ограничительные меры должны будут коснутся не только американских средств массовой информации, но всех зарубежных СМИ, работающих в России. После этого глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список иностранных агентов могут быть включены и «иностранные соцсети». Принять соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы решили на следующей неделе.

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Зарегистрироваться в качестве иностранных агентов обслуживающие RT America компании Минюст США обязал еще в сентябре. В ответ на это в начале октября Минюст России предупредил работающие в стране американские СМИ о том, что их также могут причислить к иноагентам. 17 октября в перечень СМИ, работа которых в России может быть ограничена, Совет Федерации внес «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN.