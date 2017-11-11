Арабская коалиция нанесла два авиаудара по министерству обороны Йемена

Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы ПВО королевства сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта в Эр-Рияде. Жертв и разрушений нет.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситов, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласно поддерживает Иран.