На Филиппинах протестуют против визита Трампа
Собравшиеся в пятницу манифестанты скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».
Собравшиеся в пятницу манифестанты скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».
МАНИЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Надписи с призывами запретить президенту США Дональду Трампу въезд на Филиппины появились на улицах столицы республики в субботу в преддверии саммита Ассоциации государств
В пятницу в столице Филиппин прошла акция протеста. Несколько десятков митингующих попытались пройти маршем по улицам города к американскому посольству, но были остановлены полицией. Собравшиеся скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».
Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН проходят с 10 по 14 ноября в Маниле, однако, как пояснили ТАСС в оргкомитете, мировые лидеры начнут прибывать сюда только в субботу. Среди гостей здесь ожидают не только глав государств «азиатской десятки», но и партнеров по диалогу, среди которых Индия, Канада, Республика Корея, США, Япония и другие. В воскресенье вечером президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает для гостей прием, посвященный 50-летию АСЕАН.
Дональд Трамп прибудет на Филиппины 12 ноября в завершении своего азиатского турне. В канун предстоящей встречи с американским лидером Родриго Дутерте уже высказался, что не намерен обсуждать свою антинаркотическую политику, вызывающую широкое осуждение в западных странах.