На Филиппинах протестуют против визита Трампа

Источник: Reuters

МАНИЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Надписи с призывами запретить президенту США Дональду Трампу въезд на Филиппины появились на улицах столицы республики в субботу в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), к которому 12 ноября также присоединится американский лидер, передает корреспондент ТАСС.

Призыв "нет Трампу на Филиппинах" появился прямо на баннерах, приветствующих делегатов саммита, вывешенных в центре Манилы. Неизвестные нанесли его черной краской, которую теперь оперативно пытаются смыть городские службы.

В пятницу в столице Филиппин прошла акция протеста. Несколько десятков митингующих попытались пройти маршем по улицам города к американскому посольству, но были остановлены полицией. Собравшиеся скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».

Источник: Reuters

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН проходят с 10 по 14 ноября в Маниле, однако, как пояснили ТАСС в оргкомитете, мировые лидеры начнут прибывать сюда только в субботу. Среди гостей здесь ожидают не только глав государств «азиатской десятки», но и партнеров по диалогу, среди которых Индия, Канада, Республика Корея, США, Япония и другие. В воскресенье вечером президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает для гостей прием, посвященный 50-летию АСЕАН.