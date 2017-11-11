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08:45 (мск), источник: ТАСС

На Филиппинах протестуют против визита Трампа

Собравшиеся в пятницу манифестанты скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».

Источник: Reuters

МАНИЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Надписи с призывами запретить президенту США Дональду Трампу въезд на Филиппины появились на улицах столицы республики в субботу в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), к которому 12 ноября также присоединится американский лидер, передает корреспондент ТАСС.

Призыв "нет Трампу на Филиппинах" появился прямо на баннерах, приветствующих делегатов саммита, вывешенных в центре Манилы. Неизвестные нанесли его черной краской, которую теперь оперативно пытаются смыть городские службы.

В пятницу в столице Филиппин прошла акция протеста. Несколько десятков митингующих попытались пройти маршем по улицам города к американскому посольству, но были остановлены полицией. Собравшиеся скандировали антиамериканские лозунги, выступая против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».

Источник: Reuters

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН проходят с 10 по 14 ноября в Маниле, однако, как пояснили ТАСС в оргкомитете, мировые лидеры начнут прибывать сюда только в субботу. Среди гостей здесь ожидают не только глав государств «азиатской десятки», но и партнеров по диалогу, среди которых Индия, Канада, Республика Корея, США, Япония и другие. В воскресенье вечером президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает для гостей прием, посвященный 50-летию АСЕАН.

Дональд Трамп прибудет на Филиппины 12 ноября в завершении своего азиатского турне. В канун предстоящей встречи с американским лидером Родриго Дутерте уже высказался, что не намерен обсуждать свою антинаркотическую политику, вызывающую широкое осуждение в западных странах.

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