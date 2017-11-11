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11:21 (мск), источник: РБК

Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис российских хакеров

Правительство Испании заявило о вмешательстве в каталонский кризис «российских и венесуэльских хакеров». Этот вопрос Мадрид пообещал поднять на следующем заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.

Источник: AP 2017

В продолжающийся кризис в Каталонии вмешиваются российские и венесуэльские хакеры, заявили, выступая после еженедельного заседания кабинета министров Испании, представитель испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль, передает газета El Pais.

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«Это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий», — отметил Мендес де Виго. Вопрос вмешательства в ситуацию с Каталонией российских и венесуэльских хакеров, по его данным, будет поднят на повестку дня на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«По этому вопросу выступит министр иностранных дел [Испании Альфонсо Дастис]», — добавил представитель испанского кабмина, подчеркнув, что в Мадриде считают — «Европа должна серьезно относиться к этой проблеме». «Не исключено, что иностранные, посторонние силы, о которых мы не знаем и не можем сказать, кто они, хотят изменить конституционный порядок», — заметил Мендеса де Виго.

«Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые были замечены через социальные сети, поступают с территории России», — продолжила его мысль министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

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«И я использую правильное выражение — «с территории России», — отметила она, подчеркнув, что «это не значит — в Мадриде решили, что это российское правительство». «По этому вопросу выступит министр иностранных дел [Испании Альфонсо Дастис]», — сообщила глава ведомства. Они, по ее данным, «частично» происходят с «территории России, частично — из других стран, которые также находятся вне ЕС». «Мы определяем это в настоящее время», — заключила глава ведомства.

«Хакеры из России и Венесуэлы, — как отмечает El Pais, — публикуют поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией». Например, в одной из запущенных ими историй рассказывалось о том, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а в другой сообщалось, что в школах региона перестали преподавать кастильский язык, поясняет издание, отмечая, что с продолжением каталонского кризиса количество подобных новостей только увеличивается.

По словам представителя Народной партии Испании в Европейском парламенте Эстебана Гонсалеса Понса, целью этого «вмешательства» является попытка дестабилизировать Европейский Союз.

«И на данный момент основное внимание в достижении этой цели было уделено Каталонии», — отмечал он.

Ранее, 10 ноября, о «достаточно хорошо подтвержденных отчетах», свидетельствующих о том, что группа российских хакеров работает над «дестабилизацией» ЕС также рассказывал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. «Российские сети или хакеры стоят за чем-то, что направлено не исключительно против Испании, а скорее [имеет цель] дестабилизировать ЕС», — отмечал он, уточняя, что Россия, по его данным, заинтересована в этом, так как не чувствует себя «комфортно» с «единством» европейского проекта.

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