Муниципальным имуществом в Красноярске будет управлять женщина

Глава города Сергей Ерёмин назначил Наталью Павлович на должность руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Наталья Павлович работала как в структурах местного самоуправления, так и в краевых и федеральных органах власти.

До назначения в департамент горимущества Наталья Павлович занимала должность заместителя руководителя Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

Наталья Павлович в 1996 году с отличием окончила Красноярский государственный педагогический институтом по специальности: «математика, информатика, вычислительная техника», в 1999 году — Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция». В 2009 году, в институте экономики, управления и природопользования ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» прошла профессиональную подготовку в области государственного и муниципального управления.