Муниципальным имуществом в Красноярске будет управлять женщина
На должность исполняющего обязанности заместителя Главы города назначена Наталья Павлович.
На должность исполняющего обязанности заместителя Главы города назначена Наталья Павлович.
Глава города Сергей Ерёмин назначил Наталью Павлович на должность руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.
Наталья Павлович работала как в структурах местного самоуправления, так и в краевых и федеральных органах власти.
До назначения в департамент горимущества Наталья Павлович занимала должность заместителя руководителя Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.
Наталья Павлович в 1996 году с отличием окончила Красноярский государственный педагогический институтом по специальности: «математика, информатика, вычислительная техника», в 1999 году —
Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин формирует свою команду. Напомним, он уже уволил первого заместителя главы города Андрея Игнатенко, руководителя департамента градостроительства Михаила Зуевсксого, заммэра по информационной политике Юлию Овчинникову, среди последних увольнений — Игорь Титенков, теперь уже бывший глава департамента городского хозяйства.