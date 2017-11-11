Во Владивостоке ожидают владыку московской патриархии

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Руководитель секретариата Московской Патриархии, отец Сергий приедет на открытие православного храма, который достроят в центре приморской столицы в наступающем году.

Врио губернатора Андрей Тарасенко и Архиепископ Солнечногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководитель секретариата Московской Патриархии, владыка Сергий встретились в Москве. Именно во время этой встречи глава Приморья предложил отцу Сергию посетить Владивосток.

Андрей Тарасенко отметил, что недавно, после нескольких лет заморозки возобновлено строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока. Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин, который профинансировал стройку, пообещал завершить все основные работы в 2018 году.

Отец Сергий, в свою очередь, сообщил, что планирует посетить новый храм во Владивостоке в конце августа 2018 года.

«Я семь лет не был на Приморской земле, и обязательно приеду по такому радостному поводу», — сказал он.

Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено.

Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан — сообщает краевая администрация.