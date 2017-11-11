Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Крупнейшая компания Хорватии отказалась вернуть Сбербанку €1 млрд
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Известно, почему Задорнова похоронят в Латвии, а не в России
Вслед за Фриске: что убило Задорнова
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке ожидают владыку московской патриархии

На открытие храма во Владивостоке приедет владыка московской патриархии, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Руководитель секретариата Московской Патриархии, отец Сергий приедет на открытие православного храма, который достроят в центре приморской столицы в наступающем году.

Врио губернатора Андрей Тарасенко и Архиепископ Солнечногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководитель секретариата Московской Патриархии, владыка Сергий встретились в Москве. Именно во время этой встречи глава Приморья предложил отцу Сергию посетить Владивосток.

Андрей Тарасенко отметил, что недавно, после нескольких лет заморозки возобновлено строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока. Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин, который профинансировал стройку, пообещал завершить все основные работы в 2018 году.

Отец Сергий, в свою очередь, сообщил, что планирует посетить новый храм во Владивостоке в конце августа 2018 года.

«Я семь лет не был на Приморской земле, и обязательно приеду по такому радостному поводу», — сказал он.

Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено.

Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан — сообщает краевая администрация.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии
В Сирии опровергли сообщения о нападении на российский конвой
В Госпогранслужбе Украины объяснили задержание сына Саакашвили
Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Арабская коалиция нанесла авиаудары по зданию минобороны Йемена
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь