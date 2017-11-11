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08:27 (мск), источник: Sputnik

Гражданин Кореи назначен на высокую должность в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Гражданин Кореи господин ДжунгСонг Чои (JungSeong Choi) назначен заместителем генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Узбекистана.

Источник: Sputnik

Соответствующее решение принято кабинетом министров Республики Узбекистан от 4 октября.

В интервью UzNews.uz господин Чои рассказал, что ему очень нравится Узбекистан: климатические условия и его народ. По его словам, культура и традиции Узбекистана и Кореи похожи, что помогает ему комфортно находиться в Узбекистане длительное время.

Комментируя свое назначение, новый заместитель генерального директора Центра по координации отметил:

«Я имею огромное желание внести свой вклад в экономическое развитие республики, в частности в рынок капитала, который, как я полагаю, может в ближайшее время стать передовым в Центральной Азии».

Своей основной задачей на этой должности он видит активизацию рынка капитала Узбекистана.

«На встрече у руководителя страны 27 октября этого года мне было поручено разработать “дорожную карту” по ускоренному развитию в республике фондового рынка на основе международного опыта, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы и расширению подготовки кадров», — рассказал он UzNews.uz.

В заключении господин ДжунгСонг Чои, подчеркнул, что приложит все свои знания и опыт для создания современной инфраструктуры рынка капитала, внедрения новых финансовых инструментов, а также для улучшения имиджа национальных компаний и инвестиционной привлекательности страны на международной арене.

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