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08:56 (мск), источник: Восток Медиа

Андрей Тарасенко добрался до Занадворовки

В село, пережившее потоп, он взял с собой сразу двух заместителей.

Источник: Восток Медиа

Этот субботний день новый глава Приморского края посвятил знакомству с Хасанским районам и решению его проблемных вопросов. Компанию врио губернатора составили два назначенных недавно его заместителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 11 ноября, глава Приморья Андрей Тарасенко находится в Хасанском районе. Прежде всего, он проинспектировал отремонтированную школу в селе Занадворовка, сильно подтопленном в августе этого года. Восстанавливать школу помогали хабаровские спасатели — первый этаж был полностью затоплен, пострадали полы, стены, мебель. Деньги на ремонт местная администрация получила из бюджета Приморского края. Ремонт длился с сентября, и пока он шёл, местные дети учились в соседнем селе Барабаш.

К этому дню, отмечает пресс-служба краевой администрации, школа в Занадворовке полностью восстановлена. Отремонтирована кровля, системы водоснабжения и водоотведения; строители заменили полы и забетонировали наружные стены. Но, по мнению Тарасенко, полы сделали некачественно. Глава района Сергей Овчинников пообещал связаться с подрядчиком и устранить все замечания.

Врио губернатора также поинтересовался, обработаны ли деревянные конструкции противогрибковым препаратом: это особенно важно, учитывая, что после затопления в здании повышена влажность. «Такая обработка проведена. Сейчас будем восстанавливать наглядную агитацию, большая часть которой испорчена. Нужно заново напечатать плакаты по истории школы, портреты ветеранов», — доложил глава района .

Во дворе школы Андрей Тарасенко заметил, что земля до сих пор не просохла после потопа и поручил весной «обязательно заасфальтировать двор, оборудовать спортивную площадку».

Судя по фотографиям на сайте краевой администрации, в сельские проблемы одновременно с Тарасенко вникают и два его новых заместителя — Дмитрий Братыненко и Константин Межонов.

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