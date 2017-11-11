Трамп и Путин кратко поговорили перед фотографированием на саммите АТЭС

Источник: AP 2017

Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп недолго поговорили перед церемонией фотографирования лидеров на саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает Reuters.

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Ранее пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп не планирует проводить встречу с Путиным на саммите и такая встреча не предусмотрена в расписании президента США. Впрочем, она не исключала возможность неформального разговора Путина и Трампа. «Они будут в одном месте. Могут ли они случайно встретиться и сказать “привет”? Это точно возможно и вероятно», — говорила Сандерс, еще раз напомнив, что о «официальной встрече» речи не идет.

Трамп и Путин ненадолго встретились и в первый день саммита. Они пожали друг другу руки, а затем несколько секунд постояли рядом для снимка. Во время торжественного приема президенты не разговаривали, Трамп вовсе ушел с приема до его окончания.

В начале ноября Трамп говорил, что может встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС. О готовности российского президента к переговорам сообщал и глава МИД Сергей Лавров. И Трамп и Лавров отмечали, что темой встречи могла бы стать ситуация на Корейском полуострове.