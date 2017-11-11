Трамп и Путин кратко поговорили перед фотографированием на саммите АТЭС
Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин вновь пересеклись на саммите АТЭС, они вновь пожали друг другу руки и недолго пообщались.
Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин вновь пересеклись на саммите АТЭС, они вновь пожали друг другу руки и недолго пообщались.
Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп недолго поговорили перед церемонией фотографирования лидеров на саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает Reuters.
Ранее
Трамп и Путин ненадолго встретились и в первый день саммита. Они пожали друг другу руки, а затем несколько секунд постояли рядом для снимка. Во время торжественного приема президенты не разговаривали, Трамп вовсе ушел с приема до его окончания.
В начале ноября Трамп говорил, что может встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС. О готовности российского президента к переговорам сообщал и глава МИД Сергей Лавров. И Трамп и Лавров отмечали, что темой встречи могла бы стать ситуация на Корейском полуострове.
Официальный представитель Госдепа еще 9 ноября говорила, что встреча пока не согласована.