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09:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Донского депутата-коррупционера лишили полномочий

Избранник народа отказался сообщить о доходах своей семьи.

Источник: РИА "Новости"

В Большесальском поселении Мясниковского района Ростовской области местный депутат был лишен полномочий после того, как отказался сообщить о своих доходах и доходах своей жены — это прямое нарушение закона о противодействии коррупции.

С данным фактом районная прокуратура обратилась в суд, который и принял решение отобрать у сельского депутата мандат. Интересно отметить, что это второй случай за год — ранее по аналогичной причине депутатских полномочий лишили народного избранника из Персиановки.

Напомним, что депутаты обязаны раскрывать свои доходы. Народным избранникам необходимо в специальной декларации сообщать обо всех доходах и имуществе своей семьи. Интересно отметить, что в ряде регионов депутаты обязаны также раскрывать свои расходы, соизмеряя их с официальным доходом.

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