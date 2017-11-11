Донского депутата-коррупционера лишили полномочий

Источник: РИА "Новости"

В Большесальском поселении Мясниковского района Ростовской области местный депутат был лишен полномочий после того, как отказался сообщить о своих доходах и доходах своей жены — это прямое нарушение закона о противодействии коррупции.

С данным фактом районная прокуратура обратилась в суд, который и принял решение отобрать у сельского депутата мандат. Интересно отметить, что это второй случай за год — ранее по аналогичной причине депутатских полномочий лишили народного избранника из Персиановки.