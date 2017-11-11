Представитель авиабазы Хмеймим опроверг сообщения о нападении на российский военный конвой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сообщение об атаке террористов на российский военный конвой в провинции Латакия в Сирии не соответствует действительности. Об этом в субботу заявил журналистам представитель российской авиабазы Хмеймим.

«Никаких “нападений” на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — сказал он.