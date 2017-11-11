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09:34 (мск), источник: ТАСС

Представитель авиабазы Хмеймим опроверг сообщения о нападении на российский военный конвой

Ранее СМИ сообщали об атаке на российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сообщение об атаке террористов на российский военный конвой в провинции Латакия в Сирии не соответствует действительности. Об этом в субботу заявил журналистам представитель российской авиабазы Хмеймим.

«Никаких “нападений” на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что около авиабазы Хмеймим террористами был атакован российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.

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