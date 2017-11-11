Представитель авиабазы Хмеймим опроверг сообщения о нападении на российский военный конвой
Ранее СМИ сообщали об атаке на российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.
Ранее СМИ сообщали об атаке на российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сообщение об атаке террористов на российский военный конвой в провинции Латакия в Сирии не соответствует действительности. Об этом в субботу заявил журналистам представитель российской авиабазы Хмеймим.
«Никаких “нападений” на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что около авиабазы Хмеймим террористами был атакован российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.