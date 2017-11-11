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09:59 (мск), источник: Интерфакс

Лидеры РФ и США договорились поддерживать военные каналы связи в Сирии

Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость победить ИГ и отметили недавнее заявление Башара Асада о приверженности конституционной реформе и выборам.

Источник: AP 2017

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Президенты РФ и США отметили успешные усилия по предотвращению опасных инцидентов между военными двух стран в Сирии и договорились поддерживать с этой целью действующие военные каналы.

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«Президенты выразили удовлетворение в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, которые позволили существенно увеличить потери ИГИЛ (запрещена в РФ) на поле боя в последние месяцы», — говорится в совместном заявлении лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи на саммите АТЭС в Дананге.

«Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ», — отмечается в документе.

Путин и Трамп подтвердили, что «эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ».

«Сегодня президент Владимир Путин и президент Дональд Трамп в ходе встречи “на полях” конференции стран-членов АТЭС в Дананге подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

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Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и отметили недавнее заявление президента Сирии Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН.

«Президенты подтвердили, что данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие», — отмечается в заявлении президентов.

Кроме того, «президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН».

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