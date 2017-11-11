ЕС готовится принять новую стратегию сотрудничества с Центральной Азией

Источник: Podrobno.uz

«Мы решили обновить наше отношение к партнерству с регионом, сегодня состоялся обмен мнениями по приоритетам сотрудничества для нашей следующей стратегии ЕС по Центральной Азии. Она будет принята в течение 18 месяцев», — сказала Могерини по итогам 13-й ежегодной встречи министров «Европейский союз — Центральная Азия».

По ее словам, ЕС все больше рассматриваем Центральную Азию не в качестве бенефициария, а как экономического партнера, сам же регион становится привлекательным местом для европейских инвестиций.

«Сейчас как никогда ранее страны региона демонстрируют стремление работать вместе. Никогда у нас не было такого позитивного и конструктивного диалога. Я скажу, что мы на вершине нашего взаимодействия, но мы хотим использовать это не как итоговую цель, а как новую точку отчета», — подчеркнула глава европейской дипломатии.