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09:58 (мск), источник: Podrobno.uz

ЕС готовится принять новую стратегию сотрудничества с Центральной Азией

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Европейский союз в течение 18 месяцев примет новую стратегию сотрудничества с Центральной Азией. Об этом накануне в Самарканде заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

Источник: Podrobno.uz

«Мы решили обновить наше отношение к партнерству с регионом, сегодня состоялся обмен мнениями по приоритетам сотрудничества для нашей следующей стратегии ЕС по Центральной Азии. Она будет принята в течение 18 месяцев», — сказала Могерини по итогам 13-й ежегодной встречи министров «Европейский союз — Центральная Азия».

По ее словам, ЕС все больше рассматриваем Центральную Азию не в качестве бенефициария, а как экономического партнера, сам же регион становится привлекательным местом для европейских инвестиций.

«Сейчас как никогда ранее страны региона демонстрируют стремление работать вместе. Никогда у нас не было такого позитивного и конструктивного диалога. Я скажу, что мы на вершине нашего взаимодействия, но мы хотим использовать это не как итоговую цель, а как новую точку отчета», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Также принято решение провести следующую министерскую встречу в Брюсселе в 2018 году, сообщила Могерини.

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