Совет ШОС в Сочи придаст динамику сотрудничеству, заявил генсек организации

Источник: РИА Новости

Алимов участвует в международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которая проходит в Самарканде 10—11 ноября .

«Мы ведем серьезную кропотливую работу с тем, чтобы решение, которое примет Совет глав правительств, оно дало новый толчок широкому региональному сотрудничеству … организация стала трансрегиональной», — Алимов «на полях» конференции.

Повестка встречи в Сочи будет полностью сформирована на заседании Совета Национальных координаторов государств-членов ШОС, которое состоится 25 ноября.

«Я имею в виду тот блок, который касается торгово-экономического, социального и гуманитарного характера», — пояснил генсек организации.

«Думаю, что самым главным, что мы ожидаем, это, безусловно, первое заседание глав правительств в рамках восьмерки. Такого еще не было», — добавил Алимов.