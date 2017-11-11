Совет ШОС в Сочи придаст динамику сотрудничеству, заявил генсек организации
САМАРКАНД, 11 ноя — РИА Новости. Совет глав правительств
САМАРКАНД, 11 ноя — РИА Новости. Совет глав правительств
Алимов участвует в международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которая проходит в Самарканде
«Мы ведем серьезную кропотливую работу с тем, чтобы решение, которое примет Совет глав правительств, оно дало новый толчок широкому региональному сотрудничеству … организация стала трансрегиональной», — Алимов «на полях» конференции.
«Я имею в виду тот блок, который касается
«Думаю, что самым главным, что мы ожидаем, это, безусловно, первое заседание глав правительств в рамках восьмерки. Такого еще не было», — добавил Алимов.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры