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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Совет ШОС в Сочи придаст динамику сотрудничеству, заявил генсек организации

САМАРКАНД, 11 ноя — РИА Новости. Совет глав правительств государств-членов ШОС, которое состоится в Сочи 30 ноября-1 декабря, впервые пройдет в формате «восьмерки», это придаст новую динамику региональному сотрудничеству членов организации, сообщил журналистам в субботу генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Источник: РИА Новости

Алимов участвует в международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которая проходит в Самарканде 10—11 ноября.

«Мы ведем серьезную кропотливую работу с тем, чтобы решение, которое примет Совет глав правительств, оно дало новый толчок широкому региональному сотрудничеству … организация стала трансрегиональной», — Алимов «на полях» конференции.

Повестка встречи в Сочи будет полностью сформирована на заседании Совета Национальных координаторов государств-членов ШОС, которое состоится 25 ноября.

«Я имею в виду тот блок, который касается торгово-экономического, социального и гуманитарного характера», — пояснил генсек организации.

«Думаю, что самым главным, что мы ожидаем, это, безусловно, первое заседание глав правительств в рамках восьмерки. Такого еще не было», — добавил Алимов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

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