Депутат посоветовал Киеву проинспектировать Луну вместо Крыма

Ранее Генеральный штаб ВС Украины, сообщил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждают в Генштабе, включено посещение территории Крыма.

«Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, а все спекуляции на этот счет должны быть прекращены окончательно.