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12:02 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму прокомментировали идею Киева о визите инспекторов из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Сообщения о визите в Крым военных инспекторов из США — очередная больная фантазия украинских военных чиновников, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждают в Генштабе, включено посещение территории Крыма.

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что он них в принципе ничего не зависит, ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это по большому счету вызывает не только недоумение, но и просто смех», — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, визит каких-либо иностранных военных инспекций возможен в Крым только по приглашению российской стороны.

«Что касается визитов каких-либо иностранных армий на территорию республики Крым, то в Крыму может быть только одна армия — это армия Российской Федерации. Других армий, иначе как с дружескими визитами по приглашению российской стороны, в Крыму не было, нет и быть не может», — сказал вице-премьер.

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