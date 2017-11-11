В Крыму прокомментировали идею Киева о визите инспекторов из США
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Сообщения о визите в Крым военных инспекторов из США — очередная больная фантазия украинских военных чиновников, заявил
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Сообщения о визите в Крым военных инспекторов из США — очередная больная фантазия украинских военных чиновников, заявил
Ранее Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут представители Дании и Канады, с целью мониторинга
«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что он них в принципе ничего не зависит, ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это по большому счету вызывает не только недоумение, но и просто смех», — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, визит
«Что касается визитов