В Крыму прокомментировали идею Киева о визите инспекторов из США

Источник: РИА "Новости"

Ранее Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждают в Генштабе, включено посещение территории Крыма.

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что он них в принципе ничего не зависит, ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это по большому счету вызывает не только недоумение, но и просто смех», — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, визит каких-либо иностранных военных инспекций возможен в Крым только по приглашению российской стороны.