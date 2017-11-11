День закрытых дверей

Источник: AP 2017

Это подтвердил последний опрос, проведенный по заказу издания Die Welt. Более 80% респондентов заявили, что не следует открывать магазины в сочельник в этом году. Официально день накануне Рождества в Германии не является праздничным, и многие используют его как последнюю возможность приобрести подарки или угощение к праздничному столу. Однако в этом году 24 декабря приходится на воскресенье, и большинство магазинов останутся закрытыми.

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Законодательство позволяет землям устанавливать рабочие воскресенья для магазинов несколько раз в год. Однако мало где стали использовать эту возможность для торговли в сочельник. Как ни странно, такой расклад встретил понимание у большинства жителей Германии. При этом женщины высказывались против открытия магазинов чаще, чем мужчины (91% против 84%).

Примечательно, что в соседней Великобритании совершенно другое отношение к рождественским распродажам, старт которых ежегодно знаменует зажжение праздничной иллюминации на лондонской Оксфорд-стрит. Если в начале 2000-х это мероприятие происходило ближе к декабрю, то в последние годы оно уже переместилось на начало ноября (в этом году 7 ноября, за 48 дней до праздника).